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New York Times: Глава РУСАДА заявила о сговоре в РФ в сфере допинга

Спорт
В интервью The New York Times Анцелиович заявила, что в этой сфере в России был «институциональный сговор»
Допинг
Иллюстрация: Hajoseppelt.de
Допинг

Москва, 28 Декабря 2016, 09:53 — REGNUM  Газета The New York Times сочла слова исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович о наличии в РУСАДА «институционального сговора» признанием факта существования в России системы приема допинга, о которой говорилось в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства WADA.

В интервью The New York Times Анцелиович заявила, что в этой сфере в России был «институциональный сговор». Она подчеркнула, что государство в него не было вовлечено.

Анцелиович также добавила, что была «шокирована» выводами комиссии WADA. Издание отмечает, что это первый официальный случай, когда российские чиновники признают наличие сговора в допинговой сфере в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ни WADA, ни МОК так и не смогли предоставить внятные доказательства существования в РФ «государственной допинговой системы». Тем не менее ряд спортсменов РФ подвергся необоснованным санкциям со стороны WADA, МОК и международных спортивных федераций. Значительная часть спортсменов РФ не смогла принять участия в XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Также Россия лишилась ряда международных спортивных мероприятий: сборные Великобритании, Норвегии и Чехии пообещали бойкотировать этап Кубка мира по биатлону, который должен был пройти в Тюмени с 9 по 12 марта 2017 года, в случае если от соревнований не будут отстранены упомянутые в докладе WADA российские биатлонисты. 22 декабря Союз биатлонистов России сообщил о решении отказаться от проведения в Тюмени этапа Кубка мира.

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение перенести заключительный этап Кубка мира по конькобежному спорту, который должен был пройти 10−12 марта 2017 года в Челябинске, а ранее Сочи лишился права принять чемпионат мира 2017 года по бобслею и скелетону.

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