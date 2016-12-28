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КХЛ: «Ак Барс» прервал победную серию СКА из девяти матчей

Спорт
Победный буллит провел Федор Малыхин

Казань, 28 Декабря 2016, 08:32 — REGNUM  Хоккеисты казанского «Ак Барса» на домашнем льду обыграли СКА из Санкт-Петербурга со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Тем самым казанцы прервали серию побед соперника, состоявшую из девяти матчей, передает «Р-Спорт».

У казанцев отличились Михаил Глухов, Иржи Секач и дважды — Федор Малыхин, который провел и победный буллит. Со стороны СКА шайбу забросили Евгений Дадонов и дважды — Вадим Шипачев.

Следующей встречей в рамках регулярного чемпионата станет матч между «Ак Барсом» и череповецкой «Северсталью», он пройдет 29 декабря. СКА в Санкт-Петербурге встретится с «Локомотивом» из Ярославля.

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