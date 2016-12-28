Сборная России разгромила команду Латвии в матче молодёжного ЧМ по хоккею

Торонто, Канада, , 02:59 — REGNUM Молодёжная сборная России по хоккею одержала разгромную победу над командой Латвии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2017. Встреча, проходившая на арене «Эйр Канада» в Торонто, завершилась со счётом 9:1.

Голами в составе российской команды отличились Данил Юртайкин (6-я минута), Александр Полунин (13-я и 25-я минуты), Павел Карнаухов (18-я минуты), Кирилл Капризов (21-я, 47-я и 57-я минуты), Кирилл Беляев (26-я минута) и Яков Тренин (50-я минута).

Единственную шайбу в ворота российской сборной на 24-й минуте смог забить Рудольф Балцерс.

Напомним, в прошедшем днём ранее стартовом матче молодёжного чемпионата мира россий ские хоккеисты уступили канадцам со счетом 3:5. По итогам двух встреч сборная России имеет на своём счету 3 очка и занимает третью строчку в группе В, уступая при равном количестве баллов Канаде и США, имеющим по матчу в запасе.

В следующей игре 29 декабря команда Валерия Брагина встретится со сборной США.