Российские лыжники Легков и Белов не признают решения FIS об их отстранении

Москва, , 23:52 — REGNUM Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов, отстраненные от соревнований решением Международной федерации лыжного спорта (FIS), заявили, что не никогда принимали допинг и не признают решения FIS, сообщает «Р-Спорт».

Легков и Белов сделали совместное заявление, что они сдавали все допинг-пробы в рамках официальных мероприятий, при этом никто не просил их сдавать дополнительных проб.

FIS 23 декабря, основываясь на умозаключениях аналитического доклада главы «независимой комиссии» Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена отстранила от участия в международных соревнованиях шестерых российских спортсменов-участников зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Очередными жертвами фантазий WADA стали Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов.

По «случайному» стечению обстоятельств, отстранение FIS совпало с намерением Легкова, Белова и Вылегжанина участвовать в лыжной многодневке «Тур де Ски», которая стартует 31 декабря в Швейцарии.

Напомним, ни одно из умозрительных утверждений доклада главы «независимой комиссии» Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о существовании в России государственной допинг-системы до сих пор не подтверждено объективными доказательствами.

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