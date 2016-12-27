ФИФА хочет увеличить доход за счет роста числа команд — участников ЧМ

Также показ матчей рекомендовано «сдвинуть» на наиболее удобное время для основных телерынков — стран Евросоюза и Южной Америки

Москва, , 10:44 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) намерена увеличить доходы от проведения чемпионатов мира с помощью увеличения числа участников и изменения времени трансляции матчей, сообщает RT со ссылкой на отчет специалистов организации.

В документе говорится, что если увеличить число участников финальной части ЧМ по футболу с 32 до 48 команд, прибыль ФИФА вырастет на $640 млн. 48 команд предлагается разбить на 16 групп по три команды в каждой, с таким предложением ранее выступал глава ФИФА Джанни Инфантино.

Показ матчей рекомендовано «сдвинуть» на наиболее удобное время для основных телерынков — стран Евросоюза и Южной Америки. В настоящее время команды играют в прайм-тайм страны, принимающей чемпионат мира.

Такая мера позволит увеличить прибыль на 20% — до $6,5 млрд. При этом вырастут и расходы — до $2,3 млрд. В ФИФА отметили, что возможные изменения числа команд будут обсуждаться на голосовании совета ФИФА в Цюрихе 10 января.