В стартовом матче молодежного ЧМ Россия проиграла Канаде

Торонто, Канада, , 08:16 — REGNUM Российская молодежная сборная по хоккею в стартовом матче чемпионата мира в Торонто уступила канадской команде со счетом 3:5.

Три шайбы в ходе поединка забросили Михаил Сергачев (10-я минута), Кирилл Капризов (46) и Егор Рыков (51). У канадской сборной отличились Тайсон Йост (4), Дилан Стром (34, 50), Николя Руа (38) и Мэтт Барзал (44).

Россия на молодежном чемпионате мира (игроки до 20 лет) выступает в группе В (Россия, Канада, США, Словакия и Латвия). Группа А, в которую вошли Финляндия, Швеция, Чехия, Швейцария и Дания, выступает в Монреале. Там в стартовый день турнира шведская сборная выиграла у датчан со счетом 6:1.

28 декабря российская команда встретится со сборной Латвии