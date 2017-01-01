Вводится госрегулирование цен на гостиницы во время соревнований

Вводятся требования к гостиницам в регионах, где проводятся соревнования

Москва, , 15:40 — REGNUM Вступил в силу закон о госрегулировании цен на гостиницы во время спортивных соревнований, сообщает ИА REGNUM. С 1 января 2017 года в субъектах РФ, в которых будут проводиться спортивные соревнования, предоставление гостиничных услуг, услуг по временному размещению или обеспечению временного проживания допускается только при наличии свидетельства о присвоении гостинице или иному средству размещения категории, установленной системой классификации гостиниц и иных средств размещения.

Предусмотрены шесть категорий гостиничных объектов: «пять звезд», «четыре звезды», «три звезды», «две звезды», «одна звезда», «без звезд». При этом высшая категория — «пять звезд», низшая — «без звезд».

Кроме обязательной классификации в период проведения спортивных соревнований вводится еще и государственное регулирование стоимости гостиничного обслуживания в регионах, где проводятся матчи и иные соревнования.