Киев, , 12:46 — REGNUM Нападающий украинской Украины по футболу Евгений Селезнёв перешёл в ФК «Карабюкспор» (Турция). Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Шахтёр», в котором до сих пор играл спортсмен.

«Нападающий покидает ФК «Шахтер» и переходит в турецкий клуб «Карабюкспор», — сообщили в пресс-службе.

В клубе отметили большой вклад Селезнёва в победу «Шахтёра» в сезоне — 2011/12, когда футболисты стали чемпионами Украины, взяли Кубок и Суперкубок страны. В этот сезон Селезнёв забил 14 голов, и его признали лучшим бомбардиром чемпионата.

«ФК «Шахтер» благодарит Евгения Селезнева и желает ему успехов в дальнейшей карьере, новых побед и титулов», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 декабря «Шахтёр» официально расстался с 33-летним хорватским нападающим Эдуардо да Силвой.

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