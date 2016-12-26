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Нападающий «Шахтёра» Селезнёв перешёл в турецкий «Карабюкспор»

Спорт
Клуб желает Селезнёву новых побед

Киев, 26 Декабря 2016, 12:46 — REGNUM  Нападающий украинской Украины по футболу Евгений Селезнёв перешёл в ФК «Карабюкспор» (Турция). Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Шахтёр», в котором до сих пор играл спортсмен.

«Нападающий покидает ФК «Шахтер» и переходит в турецкий клуб «Карабюкспор», — сообщили в пресс-службе.

В клубе отметили большой вклад Селезнёва в победу «Шахтёра» в сезоне — 2011/12, когда футболисты стали чемпионами Украины, взяли Кубок и Суперкубок страны. В этот сезон Селезнёв забил 14 голов, и его признали лучшим бомбардиром чемпионата.

«ФК «Шахтер» благодарит Евгения Селезнева и желает ему успехов в дальнейшей карьере, новых побед и титулов», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 декабря «Шахтёр» официально расстался с 33-летним хорватским нападающим Эдуардо да Силвой.

Читайте ранее в этом сюжете: Нападающий Эдуардо да Силва покинул ФК «Шахтер»

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