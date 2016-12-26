Гонка в -40: велосипедистам Якутии не помешали мороз и туман

Якутск, , 08:30 — REGNUM В городском парке Якутска прошли морозные велосоревнования. Температура воздуха во время гонки была 40 градусов ниже нуля, кроме мороза путь велосипедистам затруднял туман. Организованы соревнования были федерацией велоспорта Якутии.

Как пишет YAKUTIA.INFO, гонка прошла 25 декабря, и участвовали в ней 20 человек, в числе которых были ветераны и девушки. Дистанция составляла 9,5 километров, победитель гонки Андрей Попов преодолел это расстояние за 25 минут 24 секунды.

Подобные соревнования проходят в Якутске уже третий год подряд, в прошлом году велосипедисты катались по парку в — 42 градуса. Подводя итоги гонки этого года, организаторы отметили рост уровня подготовки спортсменов и наращивание соревновательного опыта: притом, что погода была почти такой же как год назад, проблем с велосипедами ни у кого не возникло. В 2015 году на морозе у велосипедов отказывало переключение скоростей, были проколы шин, возникала прокрутка шатунов из-за замерзших «собачек».