Португальский защитник Пепе может продолжить карьеру в Китае

В настоящее время 33-летний футболист выступает за мадридский «Реал»

Пекин, , 06:50 — REGNUM Руководство испанского клуба «Реал» подтвердило получение сразу нескольких предложений от китайских клубов, желающих приобрести португальского защитника Пепе, чей контракт заканчивается летом 2017 г. Сам футболист пока не прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе.

Как сообщают китайские СМИ, вероятнее всего, руководство «Реала» не станет пролонгировать контракт с 33-летним спортсменом, что предоставляет хорошую возможность для китайских клубов, желающих купить еще одного всемирно известного игрока, пишет «Сина синьвэнь».

Предполагаемая сумма трансфера неизвестна, однако по мнению экспертов, такие крупные клубы как «Гуанчжоу Эвергранд» или «Шанхай СИПГ» могут предложить португальцу более 50 млн евро.

Португальский защитник выступает за «Реал» с 2007 г. За это время Пепе провел более 300 матчей, где ему удалось отличиться 12 раз.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, один из самых известных футболистов в мире нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в Китае. Сразу несколько китайских СМИ распространили новость о том, что руководство ФК «Хэбэй Чайна Форчун» ведет переговоры с 29-летним форвардом.

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