Семшов войдет в тренерский штаб тульского «Арсенала»
«Игорь с 10 января приступит к работе в качестве помощника главного тренера»
Тула, 24 Декабря 2016, 16:23 — REGNUM Информация СМИ о том, что бывший футболист сборной России Игорь Семшов будет работать в тренерском штабе тульского «Арсенала», соответствует действительности. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил гендиректор команды Дмитрий Балашов.
«По Семшову я могу подтвердить информацию: Игорь с 10 января приступит к работе в качестве помощника главного тренера», — отметил он.
После семнадцати матчей чемпионата России тульский «Арсенал» пока занимает пятнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе двенадцать очков.
Ранее ряд СМИ сообщил, что бывший хавбек сборной России Игорь Семшов, который в феврале 2015 года завершил футбольную карьеру, пополнит тренерский штаб тульского «Арсенала».
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