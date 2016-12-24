Семшов войдет в тренерский штаб тульского «Арсенала»

«Игорь с 10 января приступит к работе в качестве помощника главного тренера»

Тула, , 16:23 — REGNUM Информация СМИ о том, что бывший футболист сборной России Игорь Семшов будет работать в тренерском штабе тульского «Арсенала», соответствует действительности. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил гендиректор команды Дмитрий Балашов.

«По Семшову я могу подтвердить информацию: Игорь с 10 января приступит к работе в качестве помощника главного тренера», — отметил он.

После семнадцати матчей чемпионата России тульский «Арсенал» пока занимает пятнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе двенадцать очков.

Ранее ряд СМИ сообщил, что бывший хавбек сборной России Игорь Семшов, который в феврале 2015 года завершил футбольную карьеру, пополнит тренерский штаб тульского «Арсенала».