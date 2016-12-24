Суббота, 24 Декабря 2016 года
19:20:55 МСК

Промоутер: в допинг-пробе Поветкина нет запрещенных препаратов

Спорт
Западные антидопинговые лаборатории фальсифицируют результаты тестов
Ринг Ринг

Москва, 23 Декабря 2016, 23:42 — REGNUM  Допинг-проба российского боксера-тяжеловеса Александра Поветкина, взятая 13 декабря, не содержит запрещенных препаратов. Об этом сегодня, 23 декабря, заявил журналистам промоутер Поветкина Андрей Рябинский.

Промоутер рассказал, что Поветкин перед боем с канадским боксером Бермейном Стиверном сдавал допинг-пробы три раза — 15 ноября, 6 декабря и 13 декабря.

17 декабря на Урале должен был состоятся титульный бой Поветкина со Стиверном. Однако, Всемирный боксерский совет (WBC) заявил, что по результатам исследования в допинг-пробе Поветкина обнаружено запрещенное вещество — остарин.

WBC отказался считать предстоящий бой титульным, а Стиверн вовсе от него отказался. Организаторы боя выразили сомнение в достоверности исследования допинг-пробы Поветкина.

И вот теперь, оказалось, что допинг-проба от 13 декабря не содержит запрещенных препаратов.

Рябинский указал, что препарат остарин, который якобы был найден в допинг-пробе от 6 декабря, выводится из организма больше года и следы его хорошо обнаруживаются тестами. Но в допинг-пробе от 13 декабря остарина нет. Теперь все вопросы к антидопинговой лаборатории, которая исследовали пробу от 6 декабря.

Читайте развитие сюжета: Промоутер Поветкина будет добиваться оправдания боксёра и компенсаций

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бокс
Главное сегодня
NB!
24.12.16
Савченко сравнила нынешнюю власть на Украине с предыдущей
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
24.12.16
Станислав ТарасовКонстантинопольские следы белой русской разведки. Очерк VIII
МоскваРоссия Исторические расследования Политика
NB!
24.12.16
Виктор Грибачев В США заменили Рождество на «праздничное время». Не все
ВашингтонСША Рождество Христово Общество
NB!
24.12.16
Станислав СтремидловскийГотова ли отдаляющаяся от ЕС Варшава начать разговор с Москвой?
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
24.12.16
В Сербии умерла стюардесса, выжившая при падении с 10 километров
БелградСербия Авиапроисшествия Общество
NB!
24.12.16
Юрий ГромыкоКто и как будет преодолевать «хаос оставленных территорий»
МоскваРоссия Особенная Россия Общество
NB!
24.12.16
Макфол: Трамп поливает американцев грязью
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
24.12.16
«Все правильно сказал» — Трамп согласился с Путиным
Нью-ЙоркСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
24.12.16
Самолёт Рогозина со второй попытки приземлился в аэропорту Кишинёва
КишинёвМолдавия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
24.12.16
«Ралли Санта-Клауса» на фондовом рынке США в этом году не случилось
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
24.12.16
Премьер-министр Израиля: «Обама вступил в сговор с бандитами»
Тель-АвивИзраиль Палестино-израильские отношения Политика
NB!
24.12.16
Министр Израиля: «США предали единственного друга на Ближнем Востоке!»
Тель-АвивИзраиль Палестино-израильские отношения Политика
NB!
24.12.16
РФ может ограничить поставки мяса из Белоруссии из-за контрабанды с Украины
МоскваРоссия Контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию Экономика
NB!
23.12.16
«Милан» завоевал свой первый трофей с 2014 года
ДохаКатар Футбол Спорт
NB!
23.12.16
Станислав ТарасовБрайза — «закавказский Нострадамус»
МоскваРоссия Поиски энергетической независимости от России Политика
NB!
23.12.16
Дмитрий ЕфимовТеррор в год красного петуха
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
23.12.16
«Николас Мадуро — это Гринч Венесуэлы»!
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
23.12.16
La Vanguardia: «Путин и Трамп стимулируют гонку ядерных вооружений»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
23.12.16
Фидель Кастро награжден премией «Человек года 2016»
МоскваРоссия Фидель Кастро: смерть и бессмертие Общество
NB!
23.12.16
Экономия на ветеранах и инвалидах: Чувашия отменяет льготный проездной
ЧебоксарыРоссия Социальные льготы ветеранам войны и труда Экономика
NB!
23.12.16
«По тону выступления Путина можно сказать: в экономике все очень печально»
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
23.12.16
«Украине надо отбросить иллюзии об экспорте газа»
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
ещё главное