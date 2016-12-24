Промоутер: в допинг-пробе Поветкина нет запрещенных препаратов

Москва, , 23:42 — REGNUM Допинг-проба российского боксера-тяжеловеса Александра Поветкина, взятая 13 декабря, не содержит запрещенных препаратов. Об этом сегодня, 23 декабря, заявил журналистам промоутер Поветкина Андрей Рябинский.

Промоутер рассказал, что Поветкин перед боем с канадским боксером Бермейном Стиверном сдавал допинг-пробы три раза — 15 ноября, 6 декабря и 13 декабря.

17 декабря на Урале должен был состоятся титульный бой Поветкина со Стиверном. Однако, Всемирный боксерский совет (WBC) заявил, что по результатам исследования в допинг-пробе Поветкина обнаружено запрещенное вещество — остарин.

WBC отказался считать предстоящий бой титульным, а Стиверн вовсе от него отказался. Организаторы боя выразили сомнение в достоверности исследования допинг-пробы Поветкина.

И вот теперь, оказалось, что допинг-проба от 13 декабря не содержит запрещенных препаратов.

Рябинский указал, что препарат остарин, который якобы был найден в допинг-пробе от 6 декабря, выводится из организма больше года и следы его хорошо обнаруживаются тестами. Но в допинг-пробе от 13 декабря остарина нет. Теперь все вопросы к антидопинговой лаборатории, которая исследовали пробу от 6 декабря.

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