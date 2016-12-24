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«Милан» завоевал свой первый трофей с 2014 года

Спорт
«Мила» стал обладателем Суперкубка Италии 2016
Состав «Милана», чемпиона Италии 1901 года Состав «Милана», чемпиона Италии 1901 года

Доха, 23 Декабря 2016, 22:22 — REGNUM  23 декабря в Дохе (Катар) на стадионе «Хашим Бин Хамад Стэдиум» «Милан», обыграв «Ювентус» в матче за Суперкубок Италии (1:1, 4:3 — по пенальти), завоевал первый трофей с 2014 года.

Ключевым игроков туринского клуба является аргентинской нападающий Гонсало Игуаин, который забивает очень много в Серии А — 10 голов в 17-ти матчах. Ключевой игрок «россонери» — молодой (17 лет) и самый перспективный вратарь современности — Джанлуиджи Доннарумма. Вратарь уже успел дебютировать в сборной Италии 1 сентября 2016 года. Также этот матч за Суперкубок станет 600-м для легенды сборной Италии — Джанлуиджи Буффона.

В этом матче «старая синьора» выбрала схему 4−4-2 (узкий ромб) с немецким 189-сантиметровым полузащитником Сами Хедирой в опорной зоне — это означало, что команда собиралась «выдавливать» своего соперника на фланги, чтобы контролировать центр поля и играть в короткий пас.

Из-за этой тактики команда соперника была вынуждена атаковать флангами и навешивать в штрафную, где держали свою позицию пара итальянский защитников Джорджо Кьеллини и Даниеле Ругани, которые накрывали прострелы и навесы с флангов.

Тренер «россонери» выбрали схему 4−3-3 (оборонная) с итальянским полузащитником (box-to-box) Мануэлем Локателли, играющим ближе к обороне. Такая тактика позволила команде быстро выходить из обороны в атаку через фланги. Этому способствовали Маттья де Шильо и Иньяцо Абате, которые, благодаря своей выдающейся скорости, быстро начинали контратаки через Локателли. Также на флангах атаки присутствовали Джакомо Бонавентура и Сусо, которые старались играть на колумбийского форварда Карлоса Бакку.

На 18-й минуте матча боснийский полузащитник Миралем Пьянич навесил с углового в штрафную площадь, где никем не закрытый Джорджо Кьеллини забил гол головой в ворота «Милана».

Недолго болельщики «Ювентуса» радовались преимуществу в счете, так как на 38-й минуте тактика «россонери» принесла свои плоды — испанский вингер Сусо навесил с правого фланга на Бонавентуру, который после ошибки Даниеле Ругани забил гол головой в дальний угол ворот.

Серия пенальти:

Маркизио — 1:0 (бьет в девятку)

Лападула — 1:0 (Буффон тащит)

Манджукич — 1:0 (бьет в перекладину)

Бонавентура — 1:1 (бьет в девятку)

Игуаин — 2:1 (удар по центру)

Куцка — 2:2 (бьет в девятку)

Хедира — 3:2 (удар в нижний угол)

Сусо — 3:3 (удар по центру черпаком)

Дибала — 3:3 (Доннарумма тащит)

Пашалич — 4:3 (бьет в девятку)

Составы команд:

«Милан»: Доннарумма, Абате, Де Шильо, Паулетта, Романьоли, Локателли, Бертолаччи, Куцка, Сусо, Бакка, Бонавентура.

«Ювентус»: Буффон, Лихштайнер, Ругани, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Маркизио, Стураро, Игуаин, Манджукич.

Главный арбитр матча: Антонио Дамато.

Голы: Кьеллини 18 — 1:0, Бонавентура 38 — 1:1.

Желтые карточки: Лихштайнер — 35, Романьоли — 43, Куцка — 58, Де Шильо — 70,

Замены:

«Милан»: Мануэль Локателли < — — Марио Пашалич (74 минута), Карлос Бакка < — — Джанлука Лападула (102 минута), Иньяцо Абате < — — Лука Антонелли (102 минута).

«Юветус»: Алекс Сандро < — — Патрик Эвра (33-я минута), Миралем Пьянич < — — Пауло Дибала (67 минута), Стефано Стураро < — — Марио Лемина (79 минута).

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