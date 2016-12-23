Путин надеется на развитие шахмат в регионах

Кунгур, Пермский край, , 14:37 — REGNUM Развитие шахмат в рамках образовательных программ — это компетенция школ и муниципальных властей. Об этом заявил отвечая на вопрос журналиста из Кунгура (Пермский край) Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы можем гордиться своей шахматной школой. Мы хорошо знаем выдающихся шахматистов России», — отметил Владимир Путин. И добавил, что специально для занятий детей шахматами в Сочи был создан центр. Но этого недостаточно. Он выразил надежду на то, что в регионах страны шахматы будут развиваться.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня в Москве проходит очередная итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Она должна была состояться накануне, но была перенесена на сегодняшний день в связи с тем, что 22 декабря состоялось прощание и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова.