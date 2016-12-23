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В метро Москвы запущен состав, посвященный Кубку конфедераций

Спорт
В подземке появляются элементы навигации, дублирующие названия объектов на латинице

Москва, 23 Декабря 2016, 14:24 — REGNUM  В московской подземке начал курсировать новый тематический поезд, посвященный Кубку конфедераций ФИФА, который состоится в России в 2017 году. Каждый из вагонов состава познакомит пассажиров с символикой турнира и городами — его организаторами, сообщает 23 декабря официальный портал столичной мэрии.

Как пояснил начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов, столичная подземка будет на острие грядущих футбольных событий, так как без хорошей транспортной доступности проведение подобных мероприятий было бы невозможно. Помимо запуска тематического поезда, в рамках подготовки к Кубку конфедераций и ЧМ по футболу-2018 в метро размещаются элементы навигации, дублирующие названия объектов на латинице, и появляются звуковые сообщения на английском языке.

Напомним, Кубок конфедераций ФИФА впервые состоится в России в период с 17 июня по 2 июля 2017 года. Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут проходить на 12 стадионах в 11 городах.

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