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Мутко: СБР не отказывался от проведения этапа КМ по биатлону в Тюмени

Спорт
«Они (СБР) мне говорят, что такого не было»

Москва, 23 Декабря 2016, 14:11 — REGNUM  Информация о том, что Союз биатлонистов России (СБР) якобы отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, не соответствует действительности. Об этом, как передает «Р-Спорт», сообщил вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

«Они (СБР) мне говорят, что такого не было, что не отдавали сами этап, в релизе такое есть, — сказал Мутко. — Не хочу за них комментировать. Задайте вопрос СБР. Они же участники процесса».

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что Союз биатлонистов России якобы предложил перенести этап Кубка мира по биатлону из Тюмени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, этап Кубка мира по биатлону должен был пройти с 9 по 12 марта 2017 г. в Тюмени. После публикации второй части доклада Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в РФ, IBU начала расследования в отношении почти 30 спортсменов РФ. Все подозреваемые спортсмены были временно отстранены от участия в состязаниях.

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