Пятница, 23 Декабря 2016 года
14:44:46 МСК

Путин: Спорт и культура должны объединять людей, а не разъединять

Спорт
Владимир Путин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 23 Декабря 2016, 13:21 — REGNUM  В России не существует и никогда не создавалось никакой государственной системы поддержки допинга. Об этом заявил сегодня, 23 декабря, президент РФ Владимир Путин в ходе своей ежегодной итоговой пресс-конференции, проходящей в Центре международной торговли в Москве. Он признал, что проблемы с применением допинга в российском спорте есть — «как и в любой другой стране». Для борьбы с ними, подчеркнул президент, необходимо продолжать тесно сотрудничать с Международным Олимпийским Комитетом, Всемирным Антидопинговым Агентством (WADA) и другими международными организациями. Путин также напомнил, что Следственный комитет России расследует все, что связано с применением допинга, «и доведет дела до логического завершения».

Говоря о скандале, последовавшем заявлениями за бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, президент назвал его «информатором, который убежал за границу и что-то там придумывает». Путин напомнил, что перед тем, как возглавить антидопинговую лабораторию в Москве, Родченков «работал в Канаде, а потом ездил сюда и таскал сюда всякую гадость». «Он постоянно сюда эту дрянь таскал, — заявил глава государства, — превратил это в свой личный бизнес», заставлял спортсменов использовать допинг и придумывал санкции для тех, кто отказывался. Когда началось расследование его деятельности, напомнил Путин, Родченко «удрал и начал сочинять, обустраивая себе место под солнцем. Что же он здесь не боролся?». Президент также высказал уверенность, что Родченкова «там кто-то вел, дожидались момента и сделали вброс».

Президент РФ также выразил уверенность, что деятельность WADA «должна быть прозрачной, понятной, проверяемой». Спортивная общественность, подчеркнул Путин, «должна знать, кого и когда какими средствами проверяют, какие результаты получены и какие приняты меры». «Почему это делается в закрытом режиме? — выразил недоумение он. — Это должно быть открыто».

В заключении российский президент призвал думать о здоровье спортсменов и очистить спорт и культуру от политики, «потому что спорт и культура должны объединять людей, а не разъединять».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пресс-конференция Владимира Путина
Главное сегодня
NB!
23.12.16
Олег АйрапетовБыстрой победы в России нет
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
23.12.16
Путин: Освобождение Алеппо — крупнейшая гуманитарная операция современности
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Украина хочет сама экспортировать газ
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
23.12.16
Средства на индексацию пенсий и пособий заложены в бюджете-2017 — Путин
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
«Хакеры сказали людям правду» — Путин
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Путин признал проблемы, но обещает их победить
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Экономика
NB!
23.12.16
Гонка вооружения: Все происходит по умолчанию — Путин
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Глава ПАСЕ Аграмунт посетит Москву в январе
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
23.12.16
Рязанская мэрия расторгла договор на снос дома Циолковского
РязаньРоссия Судьба архитектурного наследия Культура
NB!
23.12.16
Якутяне — Путину: Почему в богатой республике царит крайняя нищета?
ЯкутскРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Почему Польшу захлестнули протесты
ВаршаваПольша Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Яков РудьВойна Украины — большой бизнес олигарха Порошенко
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
23.12.16
Глава ЦРУ: «Ответные» кибератаки на Россию — ниже величия США
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
23.12.16
«Нефть нашла точку баланса»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
23.12.16
«Доллар может проверить на прочность 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевWashington Post: Алеппо – признак упадка США
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту
БернШвейцария Допинговые скандалы Спорт
NB!
23.12.16
В «АЛРОСА» идут массовые сокращения — «руководство ГОКа экономит на всём»
ЯкутскРоссия Безработица Общество
NB!
23.12.16
Госдеп США признал США агрессором
ВашингтонСША Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
23.12.16
Северная Корея считает «смешными» президентские амбиции Пан Ги Муна
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Президентские выборы в Южной Корее Политика
NB!
23.12.16
У РЖД может появиться свой оператор сотовой связи
МоскваРоссия Сотовая связь Экономика
NB!
23.12.16
Девальвация 2.0: Юань потерял еще 28 базисных пунктов
ПекинКитай Курсы валют Экономика
ещё главное