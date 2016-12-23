Путин: Спорт и культура должны объединять людей, а не разъединять

Москва, , 13:21 — REGNUM В России не существует и никогда не создавалось никакой государственной системы поддержки допинга. Об этом заявил сегодня, 23 декабря, президент РФ Владимир Путин в ходе своей ежегодной итоговой пресс-конференции, проходящей в Центре международной торговли в Москве. Он признал, что проблемы с применением допинга в российском спорте есть — «как и в любой другой стране». Для борьбы с ними, подчеркнул президент, необходимо продолжать тесно сотрудничать с Международным Олимпийским Комитетом, Всемирным Антидопинговым Агентством (WADA) и другими международными организациями. Путин также напомнил, что Следственный комитет России расследует все, что связано с применением допинга, «и доведет дела до логического завершения».

Говоря о скандале, последовавшем заявлениями за бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, президент назвал его «информатором, который убежал за границу и что-то там придумывает». Путин напомнил, что перед тем, как возглавить антидопинговую лабораторию в Москве, Родченков «работал в Канаде, а потом ездил сюда и таскал сюда всякую гадость». «Он постоянно сюда эту дрянь таскал, — заявил глава государства, — превратил это в свой личный бизнес», заставлял спортсменов использовать допинг и придумывал санкции для тех, кто отказывался. Когда началось расследование его деятельности, напомнил Путин, Родченко «удрал и начал сочинять, обустраивая себе место под солнцем. Что же он здесь не боролся?». Президент также высказал уверенность, что Родченкова «там кто-то вел, дожидались момента и сделали вброс».

Президент РФ также выразил уверенность, что деятельность WADA «должна быть прозрачной, понятной, проверяемой». Спортивная общественность, подчеркнул Путин, «должна знать, кого и когда какими средствами проверяют, какие результаты получены и какие приняты меры». «Почему это делается в закрытом режиме? — выразил недоумение он. — Это должно быть открыто».

В заключении российский президент призвал думать о здоровье спортсменов и очистить спорт и культуру от политики, «потому что спорт и культура должны объединять людей, а не разъединять».