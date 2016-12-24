СМИ: ЦСКА может арендовать у «Эвертона» Ниасса
«ЦСКА интересуется Ниассом»
Москва, 23 Декабря 2016, 12:43 — REGNUM Сенегальский нападающий «Эвертона» Умар Ниасс, который известен российским болельщикам по выступлениям за «Локомотив», может перейти в московский ЦСКА на правах аренды. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«ЦСКА интересуется Ниассом, — рассказал источник. — Клуб рассматривает вариант с арендой нападающего до конца сезона с опцией возможного последующего выкупа».
Пресс-служба «Эвертона» отказалась комментировать информацию об интересе ЦСКА к Ниассу.
Напомним, футболист Умар Ниасса перешел в «Эвертон» в феврале 2016 года из московского «Локомотива». Сумма трансфера составила 17,9 млн евро.
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