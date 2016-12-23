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«Коламбус» переиграл «Питтсбург» со счетом 7:1

Спорт
«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 7:1 (1:1, 2:0, 4:0)

Вашингтон, 23 Декабря 2016, 11:54 — REGNUM  В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) представители «Коламбус Блю Джекетс» на своей площадке разгромили «Питтсбург Пингвинз». Встреча, прошедшая 22 декабря в Коламбусе, завершилась со счетом 7:1.

Победу «хозяевам льда» принесли точные броски Скотта Хартнелла (хет-трик), Кэма Эткинсона, Вильяма Карлссона, Брэндона Саада и Буна Дженнера. У гостей голевыми действиями отметился Сидни Кросби.

После тридцати одного матча в чемпионате НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» пока занимает первое место на «Востоке», имея в активе 48 очков. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз», набравшие 47 баллов после тридцати четырех игр, находятся на 2-й позиции.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 7:1 (1:1, 2:0, 4:0).

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