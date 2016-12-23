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11 ярославцев претендуют на участие в Олимпиаде 2018 года

Спорт
Олимпийский комитет России утвердил официальный список кандидатов в сборную на Пхенчан-2018
Артем Анисимов
Иллюстрация: Wikimedia.org
Артем Анисимов

Ярославль, 23 Декабря 2016, 11:54 — REGNUM  Олимпийский комитет России утвердил список кандидатов сборную России на Олимпиаде в Пхенчане-2018, среди них 11 ярославцев. Об этом сообщается на сайте ОКР России.

Ярославскую область в Корее будут представлять фристайлисты Павел Кротов, Максим и Илья Буровы, Любовь и Станислав Никитины. По шотрт-треку выступит рыбинец Артем Козлов.

В сборную попадают хоккеисты «Локомотива» Егор Аверин, Даниил Апальков, Андрей Локтионов и Илья Любушкин, а также Артем Анисимов, сейчас выступающий за клуб НХЛ «Чикаго Блэкхоукс».

«Хоккеисты финансируются в основном за счет внебюджетных средств, в частности РЖД. А вот фристайл и шорт-трек финансирует, в основном, область. Например, в 2016 году, с учетом федеральной субсидии, на подготовку олимпийцев мы потратили 6 млн 780 тыс рублей. Ребята занимаются в областном Центре спортивной подготовки», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела спорта Агентства по физкультуре и спорту Ярославской области Иван Платошин.

При этом у спортсменов есть параллельные зачеты. Поэтому некоторые из атлетов получают также зарплату в Московской области. К слову, на прошлых зимних играх было только 2 ярославских фристайлиста. Теперь пятеро. Впрочем, их число еще может сократиться, спортсменам важно завоевать свои квоты, не травмироваться, следить за допинговыми ограничениями.

«Бывает, что спортсменов снимают с трапа самолета, паспорта воруют, конкуренция жестокая. Что касается допинга, то надо понимать, что у них колоссальные нагрузки. Препараты постоянно новые появляются, потом их запрещают. Просто у тех же американцев армия адвокатов всегда под рукой, теперь и наши ведомства готовятся основательно, чтобы поддержать своих спортсменов», — поведал некоторые профессиональные секреты Иван Платошин.

К слову, все ярославские фристайлисты — это бывшие акробаты. По словам Ивана Платошина, в какой-то момент было решено, что легче сделать из акробата фристайлиста, чем из развить гибкость, пластику у лыжника. Время показало, что тактика правильная.

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