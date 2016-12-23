Мутко: По имиджу российского спорта нанесен большой урон
Москва, 23 Декабря 2016, 11:24 — REGNUM В 2016 году имиджу российского спорта был нанесен серьезный урон. Об этом, как передает «Р-Спорт», сообщил вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко на коллегии Минспорта РФ.
«В этом году мы испытывали большие проблемы, — сказал Мутко. — По имиджу российского спорта нанесен большой урон. Мы всегда должны трезво оценивать вызовы и угрозы, которые существуют».
При этом вице-премьер правительства РФ добавил, что проблемы с допингом в России существуют, «но не выходят за рамки того, что происходит в других странах».
Напомним, в 2016 году российский спорт затронула череда допинговых скандалов.
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