Челябинские чиновники сожалеют о Кубке мира по конькобежному спорту

Челябинск, , 10:59 — REGNUM Решение о переносе из России этапа Кубка мира, который должен был пройти в Челябинске, огорчило официальных лиц в Челябинской области. Чиновники считают, что мировой спорт лишился возможности проведения соревнований на высоком уровне. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, вчера, 22 декабря, Международный союз конькобежцев, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), принял решение не проводить финал Кубка мира по конькобежному спорту в России, который должен был состояться в Челябинске.

Губернатор Борис Дубровский от правительства Челябинской области, и всех организатором спортивного мероприятия заявил, что огорчен решением Международного союза конькобежцев об отмене соревнований в Челябинске. При этом он отметил, что решение не было совершенно неожиданным, так как последнее время нагнетается «искусственная и несправедливая шумиха», сформированная вокруг российского спорта. Причинами такой шумихи, по мнению главы региона, является политическое вмешивание в спорт, что мешает его развивать.

Выражая неудовлетворение от отмены соревнования мирового уровня, губернатор выразил надежду, что Международный союз конькобежцев мог бы пересмотреть свое решение, и все же провести этап кубка мира в Челябинске. Для этого, по словам Дубровского в столице Южного Урала созданы все условия.

В Союзе конькобежцев России также отметили, что отмена стала большим разочарование для многих тысяч болельщиков.

Отметим, Челябинск за последние годы стал крупным центром проведения спортивных соревнований в разных видах спорта и разного уровня, в том числе международного.

Так, в апреле 2010 года в столице Южного Урала проходил чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар и ветеранов. В сентябре 2011 года состоялся международный турнир по тхэквондо. Активно проходят этапы турнира по хоккею с шайбой, конькобежные турниры и т.д. 22 декабря в Челябинске стартовал чемпионат России по фигурному катанию.

Участники спортивных мероприятий отмечают высокий уровень организации проведения турниров, а также теплый радушный прием гостей южноуральцами.

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