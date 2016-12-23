«Колорадо» уступил «Торонто» в матче НХЛ

Колорадо-Спрингс, США, , 10:59 — REGNUM В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) представители «Колорадо Эвеланш» на своей площадке уступили «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча, прошедшая 22 декабря в Денвере, завершилась со счетом 0:6.

Победу гостям принесли точные броски Остона Мэттьюса, Коннора Брауна, Назема Кадри (дубль), Джеймса ван Римсдайка и Фредерика Готье.

После тридцати двух матчей в чемпионате НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» пока занимает двенадцатое место на «Востоке», имея в активе 33 очка. Хоккеисты «Колорадо Эвеланш», набравшие 23 балла, находятся на 14-й позиции на «Западе».

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 0:6 (0:3, 0:2, 0:1).

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