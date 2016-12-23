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«Бостон» переиграл «Флориду» в матче НХЛ

Спорт
«Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Вашингтон, 23 Декабря 2016, 10:08 — REGNUM  В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) представители «Флориды Пантерз» на своей площадке переиграли «Бостон Брюинз». Встреча, прошедшая 22 декабря в «Би-Би-энд-Ти-центре» во Флориде, завершилась со счетом 1:3.

44-летний нападающий Яромир Ягр, выступающий за «Пантерз», набрал очередное (1888-е) очко по системе гол плюс пас и вышел на второе место по результативности в истории НХЛ.

После тридцати четырех матчей в чемпионате НХЛ «Флорида Пантерз» пока занимает одиннадцатое место на «Востоке», имея в активе 35 очков. Хоккеисты «Бостон Брюинз», набравшие 39 баллов после тридцати пяти игр, находятся на 8-й позиции.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1).

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