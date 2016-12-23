«Фиорентина» и «Наполи» сыграли вничью

Рим, , 09:45 — REGNUM Футболисты «Фиорентины» на своем поле сыграли вничью с «Наполи» в матче восемнадцатого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая 22 декабря на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, завершилась со счетом 3:3.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Федерико Бернардески (дубль) и Мауро Сарате. У гостей мячи забили Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс и Маноло Габбьядини.

После восемнадцати матчей чемпионата Италии «Фиорентина» пока занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. «Наполи», набравший 35 баллов, расположился на третьей позиции.

Чемпионат Италии. Серия A. 18-й тур

«Фиорентина» (Флоренция) — «Наполи» (Неаполь) — 3:3 (0:1).

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