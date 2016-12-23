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Решение Союза биатлонистов России псковский губернатор считает «взвешенным»

Спорт
К чемпионату мира по биатлону среди юниоров в Острове Псковская область готовилась два года

Псков, 23 Декабря 2016, 09:08 — REGNUM  «Союз биатлонистов России принял непростое, но взвешенное решение», — заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак, комментируя открытое заявление Союза биатлонистов России об отказе от проведения Кубка мира по биатлону в Тюмени и чемпионата мира среди молодежи и юниоров в Острове (Псковская область).

«Конечно, это огромное разочарование для всех спортивных болельщиков, которые с нетерпением ждали этот спортивный праздник, но я уверен, что в скором времени большой биатлон вернется в Россию», — сказал Турчак, отметив, что регион готовился к проведению соревнований в Острове два года и привлёк не только бюджетные средства, но и частные инвестиции.

«Мы продолжим развивать инфраструктуру биатлонного центра «Юность», чтобы Остров остался на спортивной карте России и мира, и после того, как улягутся все политические скандалы вокруг российского спорта, регион будет готов принять любые соревнования по биатлону на самом высоком уровне. В ближайшее время мы обратимся в СБР с предложением провести на нашей базе очередной Чемпионат России по биатлону среди юниоров», — заявил губернатор Псковской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 15 декабря направило в IBU список с именами 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении запрещённых препаратов. Позднее также стало известно, что IBU отстранил от соревнований двух неназванных спортсменов из России, а также начал расследование в отношении ещё 29 российских биатлонистов, упомянутых в докладе «независимой комиссии» WADA. Одновременно с этим IBU принял решение начать расследование в отношении Союза биатлонистов России.

Союз биатлонистов России, в свою очередь, выступил с заявлением, в котором уведомил Международный союз биатлонистов об отказе от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени и чемпионата мира среди молодежи и юниоров в Острове.

Напомним, соревнования готовились провести в Псковской области с 22 февраля по 2 марта 2017 года, в Тюмени — с 9 по 12 марта 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Союз биатлонистов России отказался от соревнований в псковском Острове

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