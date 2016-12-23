«Жальгирис» уступил УНИКСу в матче Евролиги Спорт «Жальгирис» (Каунас, Литва) – УНИКС (Казань, Россия) – 80:88 (19:23, 27:20, 23:15, 11:22)

Вильнюс, , 08:47 — REGNUM Литовский баскетбольный клуб «Жальгирис» на своем паркете уступил казанскому УНИКСу в матче четырнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча, прошедшая 22 декабря в Каунасе, завершилась со счетом 80:88. Результативнее всех в этом матче сыграл баскетболист российской команды Кит Лэнгфорд, набравший 26 очков. После четырнадцати матчей регулярного чемпионата Евролиги казанский «УНИКС» занимает двенадцатое место в турнирной таблице, литовский «Жальгирис» расположился на четырнадцатой позиции. Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур «Жальгирис» (Каунас, Литва) — УНИКС (Казань, Россия) — 80:88 (19:23, 27:20, 23:15, 11:22). Читайте также: «УНИКС» уступил «Реалу» в матче Евролиги

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