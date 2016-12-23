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Союз биатлонистов России отказался от соревнований в псковском Острове

Спорт
По итогам внеочередного исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) в Мюнхене

Псков, 23 Декабря 2016, 08:47 — REGNUM  Союз биатлонистов России выступил с открытым заявлением по итогам внеочередного исполкома IBU (Международного союза биатлонистов), состоявшегося 22 декабря в Мюнхене. Как говорится на официальном сайте союза, в сложившихся обстоятельствах СБР «считает невозможным проведение в ближайшие месяцы на территории России этапа Кубка мира по биатлону и юниорского чемпионата мира, которые должны были состояться в Тюмени и Острове соответственно».

«Определение места проведения названных мероприятий остается за IBU. Соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков», — говорится в заявлении.

В нём также отмечается, что СБР рассчитывает на «скорейшее и тщательнейшее разбирательство со стороны IBU относительно информации, содержащейся в докладе комиссии Ричарда Макларена».

«СБР в этой ситуации будет действовать согласно международному антидопинговому законодательству», — подчёркивается в тексте и отмечается, что «при этом фигуранты дел должны быть наказаны только в том случае, если их вина действительно будет доказана» ."Мы надеемся, что уже в самое ближайшее время большой биатлон вернется в Россию», — говорится в заявлении Союза биатлонистов России.

СБР призывает представителей СМИ и болельщиков «соблюдать права российских атлетов и уважать регламент международных антидопинговых организаций». В тексте отмечается, что организация ведёт «большую антидопинговую работу», и последняя положительная проба, повлекшая за собой дисквалификацию атлетов сборной России по биатлону, датирована 1 января 2014 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в документах, переданных главой независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричардом Маклареном руководству Международного союза биатлонистов (IBU) под подозрение в употреблении допинга подпадает 31 биатлонист из России.

Напомним, право проведения юниорского чемпионата мира в 2017 году в Острове России получила в 2014 году — в 2013 году в Острове успешно прошел этап Кубка IBU. Ожидалось, что в соревнованиях примут участие более 150 спортсменов из 40 стран. К чемпионату 2017 года в Островском районе строили «Русскую деревню» с инфраструктурой для проживания и тренировки спортсменов.

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