Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту

Берн, , 07:56 — REGNUM Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение перенести заключительный этап Кубка мира по конькобежному спорту, который должен был пройти 10−12 марта 2017 года в Челябинске. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте ISU.

Спортивная организация приняла такое решение, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), основанным на докладе комиссии WADA о применении допинга в Российской Федерации (РФ).

«Совет ISU считает, что после публикации второй части доклада Ричарда Макларена (глава комиссии WADA), содержащей доказательства и обвинения в адрес спортсменов, в центре внимания оказался бы не спорт, а скорее обвинения и противоречия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ни WADA, ни МОК так и не смогли предоставить внятные доказательства существования в РФ «государственной допинговой системы». Тем не менее, ряд спортсменов РФ подвергся необоснованным санкциям со стороны WADA, МОК и международных спортивных федераций. Значительная часть спортсменов РФ не смогла принять участия в XXXI Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

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