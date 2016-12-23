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В Союзе биатлонистов РФ объяснили отказ от этапа Кубка мира в Тюмени

Спорт
«Соревнования должны проходить в атмосфере праздника»

Москва, 23 Декабря 2016, 07:27 — REGNUM  

Союз биатлонистов России (СБР) заявил об отказе от проведения на территории страны этапа Кубка мира по биатлону и юниорского чемпионата мира, которые должны были пройти в Тюмени и Острове. Соответствующее открытое заявление СБР опубликовано на сайте организации.

По мнению СБР, спортивные состязания должны становиться праздником, а не проходить в атмосфере подозрений. Места проведения соревнований, отмечают в СБР, должен определить Международный союз биатлонистов (IBU).

«В сложившихся обстоятельствах СБР считает невозможным проведение в ближайшие месяцы на территории России этапа Кубка мира по биатлону и юниорского чемпионата мира, которые должны были состояться в Тюмени и Острове соответственно», — говорится в сообщении. «Соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков», — поясняют в СБР.

Также в организации выразили надежду, что IBU проведет тщательное разбирательство относительно сведений, содержащихся в докладе комиссии Макларена. Со своей стороны СБР намерена действовать в соответствии с международным антидопинговым законодательством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, этап Кубка мира по биатлону должен был пройти в Тюмени с 9 по 12 марта 2017 года. После публикации второй части доклада Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в России, IBU начала расследования в отношении почти 30 российских спортсменов, еще двое отстранены от соревнований. Все подозреваемые спортсмены временно отстранены от участия в состязаниях.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Отстранённые IBU российские биатлонисты являются призёрами Сочи-2014

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