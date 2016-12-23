Минспорта Украины грезит о лишении России всех международных соревнований

Министр молодёжи и спорта Украины выразил свою «политическую позицию» в связи с допинговым скандалом

Киев, , 05:58 — REGNUM Министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов надеется, что Россия будет лишена права на проведение всех международных соревнований в связи с допинговым скандалом. Такова, по словам украинского министра, заключается его «чёткая и последовательная политическая и гражданская позиция».

«Из-за диких и массовых злоупотреблений допингом у России должны отобрать право на проведение всех международных соревнований», — написал Игорь Жданов на своей странице в Facebook.

«Но мы должны понимать, что соответствующие решения принимаются не государственные органы и отдельные спортсмены, а международные федерации. Это также касается биатлона и других зимних видов спорта», — констатировал глава Минспорта Украины.

Как передавало ИА REGNUM, Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени в марте следующего года. Решение об этом было принято после того, как 31 российский биатлонист был заподозрен WADA в употреблении допинга, в связи с чем сборные Великобритании, Норвегии и Чехии пригрозили бойкотом пригрозили бойкотом соревнований.

22 декабря стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил двух российских биатлонистов и начал расследование ещё в отношении 29 упомянутых в докладе WADA. Кроме этого, глава IBU сообщил о намерении организации рассмотреть вопрос о переносе места проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года, который должен пройти в Тюмени.

Ранее в декабре Россия уже лишилась права проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года, который был перенесён из Сочи в немецкий Кенигзее.

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