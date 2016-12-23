Вслед за этапом Кубка мира по биатлону Россия может быть лишена ЧМ-2021

Осло, , 03:56 — REGNUM На следующем конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) будет рассмотрен вопрос о возможности переноса места проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года, который должен пройти в Тюмени. Об этом сообщает норвежское издание Framtid i Nord со ссылкой на главу Союза биатлонистов Норвегии Эрленда Шлоквика.

15 декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило в IBU список с именами 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении запрещённых препаратов. После этого сборные Великобритании, Норвегии и Чехии пообещали бойкотировать этап Кубка мира по биатлону, который должен был пройти в Тюмени с 9 по 12 марта 2017 года, в случае если от соревнований не будут отстранены указанные российские биатлонисты. 22 декабря Союз биатлонистов России сообщил о решении отказаться от проведения в Тюмени этапа Кубка мира.

Позднее также стало известно, что IBU отстранил от соревнований двух неназванных спортсменов из России, а также начал расследование в отношении ещё 29 российских биатлонистов, упомянутых в докладе «независимой комиссии» WADA. Одновременно с этим IBU принял решение начать расследование в отношении Союза биатлонистов России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия уже лишилась права проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года, который был перенесён из Сочи в немецкий Кенигзее.

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