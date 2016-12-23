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В Биробиджане опытных тренеров лишают работы, а их воспитанников — будущего

Спорт
Правительство ЕАО закрывает секции ДЮСШ и сокращает преподавательский штат

Биробиджан, 23 Декабря 2016, 03:26 — REGNUM  В Биробиджане по решению регионального правительства изменят статус Детско-юношеской спортивной школы: на деле это означает закрытие ряда отделений и сокращение тренеров. Непонимание происходящего вызвало общественный резонанс не только со стороны родителей, но и штата сотрудников. От властей требуют сохранить и материально-техническую базу учреждения, и тренерско-преподавательский состав, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам члена штаба ОНФ в Еврейской автономии Галины Куликовой, 24 ноября было подписано правительственное постановление о переходе областной спортшколы в организацию нового типа, а уже 29 ноября директор ДЮСШ подписал приказы о сокращении штата. Тут же появились данные о прекращении с 1 января занятий по большому теннису, тяжёлой атлетики, пауэрлифтингу.

Отсутствие конструктивного обсуждения и разъяснительной работы сначала привело к непониманию происходящего, а затем и к отрицательному общественному резонансу.

«На сегодняшний день речь идёт о сохранении существующей профессиональной материально-технической базы специализированного зала тяжёлой атлетики и дальнейшей судьбе детей, занимающихся спортом под руководством тренеров, которые могут лишиться своей работы 2 февраля 2017 года», — обозначила Куликова.

Председатель Общественной палаты ЕАО Андрей Бялик уверен, что скоропалительное решение областного правительства отказаться от зала тяжёлой атлетики из-за отсутствия финансирования прервёт традиции этого вида спорта, складывавшиеся в дальневосточном субъекте годами.

«Это нарушит преемственность поколений спортсменов и тренеров, сведёт на нет усилия преподавателей по воспитанию здорового поколения молодежи, способного прославить Еврейскую автономию на спортивной арене. Допустить это было бы, по меньшей мере, недальновидно», — акцентировал эксперт.

В настоящее время от правительства ЕАО ожидают действий по сохранению тренерско-преподавательского состава Детско-юношеской спортивной школы и материально-технической базы.

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