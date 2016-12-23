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СМИ: Отстранённые IBU российские биатлонисты являются призёрами Сочи-2014

Спорт
Ранее Международным союзом биатлонистов объявил об отстранении от соревнований двух российских спортсменов и начале расследования в отношении ещё 29 биатлонистов

Осло, 23 Декабря 2016, 02:36 — REGNUM  Оба отстранённых от соревнований Международным союзом биатлонистов (IBU) российских спортсмена являются призерами Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом передаёт норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что оба спортсмена, о которых идёт речь, на сегодняшний день уже завершили свои карьеры. Оба биатлониста ранее не имели проблем с допингом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее IBU объявил о решении отстранить от соревнований двух неназваных спортсменов из России, а также начать расследование в отношении ещё 29 российских биатлонистов, упомянутых в докладе «независимой комиссии» WADA под руководством Ричарда Макларена. Одновременно с этим IBU принял решение начать расследование в отношении Союза биатлонистов России. Для его проведения будет сформирована специальная рабочая группа.

Напомним, 15 декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило в IBU список с именами 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении запрещённых препаратов. Среди фигурирующих в списке спортсменов есть те, кто в настоящее время участвуют в международных состязаниях.

После этого сборные Великобритании, Норвегии и Чехии пообещали бойкотировать этап Кубка мира по биатлону, который должен был пройти в Тюмени с 9 по 12 марта 2017 года, в случае если от соревнований не будут отстранены упомянутые в докладе WADA российские биатлонисты. 22 декабря Союз биатлонистов России сообщил о решении отказаться от проведения в Тюмени этапа Кубка мира.

Читайте ранее в этом сюжете: IBU начал расследование в отношении СБР и 29 российских биатлонистов

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