Пятница, 23 Декабря 2016 года
03:44:08 МСК

IBU начал расследование в отношении СБР и 29 российских биатлонистов

Спорт
От соревнований отстранены два российских биатлониста, имена которых не называются
Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

Зальцбург, Австрия, 23 Декабря 2016, 00:34 — REGNUM  Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение временно отстранить от соревнований двух спортсменов из России, а также начать расследование в отношении ещё 29 российских биатлонистов, упомянутых в докладе «независимой комиссии» WADA под руководством Ричарда Макларена, сообщается на официальном сайте IBU.

Как уточняется, от соревнований отстранены два биатлониста, дисциплинарные дела в отношении которых открыл Международный олимпийский комитет. Их имена при этом не называются. Глава IBU Андерс Бессеберг заявил, что остальных российских спортсменов, фигурирующих в докладе WADA, решено не отстранять в связи с тем, что «подозрений в их отношении недостаточно для применения санкций».

Одновременно с этим, как сообщается, IBU принял решение начать расследование в отношении Союза биатлонистов России. Для его проведения будет сформирована специальная рабочая группа.

Как передавало ИА REGNUM, 15 декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило в IBU список с именами 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении запрещённых препаратов. Среди фигурирующих в списке спортсменов есть те, кто в настоящее время участвуют в международных состязаниях.

После этого сборные Великобритании, Норвегии и Чехии пообещали бойкотировать этап Кубка мира по биатлону, который должен был пройти в Тюмени с 9 по 12 марта 2017 года, в случае если от соревнований не будут отстранены упомянутые в докладе WADA российские биатлонисты. 22 декабря Союз биатлонистов России сообщил о решении отказаться от проведения в Тюмени этапа Кубка мира.

Напомним, ранее аналитические умозаключения «независимой комиссии» WADA под руководством Ричарда Макларена, которые до сих пор не подтверждены никакими доказательствами, стали основой для отстранения российских спортсменов от целого ряда международных турниров.

Читайте ранее в этом сюжете: Союз биатлонистов России не будет проводить этап Кубка мира в Тюмени

Читайте развитие сюжета: СМИ: Отстранённые IBU российские биатлонисты являются призёрами Сочи-2014

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Допинговые скандалы
Главное сегодня
NB!
23.12.16
«Подарок» на Рождество: Индекс Dow Jones неожиданно пошел вниз
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
23.12.16
«Арест авторов REGNUM — на руку сторонникам раскола между РФ и Белоруссией»
ВитебскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
23.12.16
Саркис ЦатурянБойтесь доллара, власть приносящего: история печатного станка
ВашингтонСША REGNUM: ничто не забыто Экономика
NB!
23.12.16
Дмитрий ТёткинДля русской кисти первый день
РимИталия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
22.12.16
Минтранс грозит остановить авиасообщение между РФ и Таджикистаном
МоскваРоссия Ситуация в Средней Азии Экономика
NB!
22.12.16
«После победы в Алеппо Россия действует без оглядки на США и ООН»
МадридИспания Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
Юрий БаранчикБелорусская власть и прозападная оппозиция: ряды все тесней — кто кому еда?
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
22.12.16
Теракт в Берлине: «Немецкая полиция оказалась некомпетентна»
ЛондонВеликобритания Теракты в Германии Политика
NB!
22.12.16
Владимир СтанулевичКолыбель русского флота — Архангельское адмиралтейство — будет уничтожена?
АрхангельскРоссия Защита культурного наследия Общество
NB!
22.12.16
Минобороны Сирии: Алеппо полностью освобожден
АлеппоСирия Сражение за Алеппо Политика
NB!
22.12.16
Гариб БабаянИсторическая и ментальная память армян Арцаха о России и русском народе
СтепанакертНагорный Карабах Нагорно-карабахский конфликт Общество
NB!
22.12.16
Трамп: США нужно более современное ядерное оружие
ВашингтонСША Ядерное оружие Политика
NB!
22.12.16
Елена ХаненковаЕврейский заговор, которого не было, победа народа, который был жив
ПарижФранция REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
22.12.16
Смольный признал Маннергейма виновником блокады Ленинграда вкупе с Гитлером
Санкт-ПетербургРоссия Сдача Петербурга гитлеристу Маннергейму Политика
NB!
22.12.16
Палестинец осужден в Белгороде за поддержку нападения на Charlie Hebdo
БелгородРоссия Антитеррор Общество
NB!
22.12.16
СМИ: Главный аудитор НАТО найден мертвым
АнденБельгия Бытовые убийства Происшествия
NB!
22.12.16
Радио REGNUM: выпуск за 22 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Михаил ДемуринУбийство и политическая суета: Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями…
МоскваРоссия Убийство российского посла в Турции Политика
NB!
22.12.16
Елена Польстер Новый год в Коста-Рике: тринадцатая зарплата и «хо-хо-хо» Сан-Николаса
Сан-ХосеКоста-Рика Новый год Общество
NB!
22.12.16
Внук Иосифа Сталина скончался по дороге в издательство
МоскваРоссия Литература Общество
NB!
22.12.16
Мизулина увидела в системе учета детей ювенальную юстицию
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
22.12.16
Станислав СтремидловскийУкраинец о Казахстане: «Неприветливые пограничники, полицейские-взяточники»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
ещё главное