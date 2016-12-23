Пятница, 23 Декабря 2016 года
03:31:51 МСК

Саранский стадион к ЧМ-2018 «Мордовия Арена» готов на 63%

Спорт
К концу следующего года все объекты мундиаля должны быть сданы

Саранск, 22 Декабря 2016, 21:26 — REGNUM  Готовность строящегося в Саранске в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году стадиона «Мордовия Арена» в настоящее время составляет 63%. Об этом глава Мордовии Владимир Волков заявил в ходе заседания Координационного совета по подготовке и проведению мундиаля, которое провел зампред правительства РФ Виталий Мутко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Волков подчеркнул, что времени до чемпионата остается немного, при этом почти все объекты мундиаля должны быть построены до конца 2017 года. Поэтому выполнение программы подготовки потребует максимальной отдачи и ответственности.

По словам руководителя региона, Мордовия продолжает наращивать темпы работ по всем направлениям. Активизировалось строительство пассажирского терминала аэропорта. Строятся гостиницы, дорожная сеть и другие объекты. Мутко отметил эффективную работу правительства республики даже в условиях «ограниченности в финансах».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июле текущего года ФАУ «Главгосэкспертиза России» одобрило скорректированный проект стадиона «Мордовия Арена» в Саранске, стоимость которого после корректировки снизилась на 50 млн рублей.

Оптимизация ранее принятых проектных решений потребовалась, в том числе, в связи с изменившимися экономическими условиями. С учетом корректировки, стоимость проекта составит 15,8 млрд рублей.Стадион будет располагаться на правом берегу реки Инсар. Помимо матчей чемпионата мира по футболу также арена будет использоваться для матчей международного уровня и чемпионата России.Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут проходить на 12 стадионах в 11 городах.

В Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» в рамках чемпионата пройдут четыре матча группового этапа — 16, 19, 25 и 28 июня.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Главное сегодня
NB!
23.12.16
«Подарок» на Рождество: Индекс Dow Jones неожиданно пошел вниз
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
23.12.16
«Арест авторов REGNUM — на руку сторонникам раскола между РФ и Белоруссией»
ВитебскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
23.12.16
Саркис ЦатурянБойтесь доллара, власть приносящего: история печатного станка
ВашингтонСША REGNUM: ничто не забыто Экономика
NB!
23.12.16
Дмитрий ТёткинДля русской кисти первый день
РимИталия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
22.12.16
Минтранс грозит остановить авиасообщение между РФ и Таджикистаном
МоскваРоссия Ситуация в Средней Азии Экономика
NB!
22.12.16
«После победы в Алеппо Россия действует без оглядки на США и ООН»
МадридИспания Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
Юрий БаранчикБелорусская власть и прозападная оппозиция: ряды все тесней — кто кому еда?
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
22.12.16
Теракт в Берлине: «Немецкая полиция оказалась некомпетентна»
ЛондонВеликобритания Теракты в Германии Политика
NB!
22.12.16
Владимир СтанулевичКолыбель русского флота — Архангельское адмиралтейство — будет уничтожена?
АрхангельскРоссия Защита культурного наследия Общество
NB!
22.12.16
Минобороны Сирии: Алеппо полностью освобожден
АлеппоСирия Сражение за Алеппо Политика
NB!
22.12.16
Гариб БабаянИсторическая и ментальная память армян Арцаха о России и русском народе
СтепанакертНагорный Карабах Нагорно-карабахский конфликт Общество
NB!
22.12.16
Трамп: США нужно более современное ядерное оружие
ВашингтонСША Ядерное оружие Политика
NB!
22.12.16
Елена ХаненковаЕврейский заговор, которого не было, победа народа, который был жив
ПарижФранция REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
22.12.16
Смольный признал Маннергейма виновником блокады Ленинграда вкупе с Гитлером
Санкт-ПетербургРоссия Сдача Петербурга гитлеристу Маннергейму Политика
NB!
22.12.16
Палестинец осужден в Белгороде за поддержку нападения на Charlie Hebdo
БелгородРоссия Антитеррор Общество
NB!
22.12.16
СМИ: Главный аудитор НАТО найден мертвым
АнденБельгия Бытовые убийства Происшествия
NB!
22.12.16
Радио REGNUM: выпуск за 22 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Михаил ДемуринУбийство и политическая суета: Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями…
МоскваРоссия Убийство российского посла в Турции Политика
NB!
22.12.16
Елена Польстер Новый год в Коста-Рике: тринадцатая зарплата и «хо-хо-хо» Сан-Николаса
Сан-ХосеКоста-Рика Новый год Общество
NB!
22.12.16
Внук Иосифа Сталина скончался по дороге в издательство
МоскваРоссия Литература Общество
NB!
22.12.16
Мизулина увидела в системе учета детей ювенальную юстицию
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
22.12.16
Станислав СтремидловскийУкраинец о Казахстане: «Неприветливые пограничники, полицейские-взяточники»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
ещё главное