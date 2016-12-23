Саранский стадион к ЧМ-2018 «Мордовия Арена» готов на 63%

К концу следующего года все объекты мундиаля должны быть сданы

Саранск, , 21:26 — REGNUM Готовность строящегося в Саранске в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году стадиона «Мордовия Арена» в настоящее время составляет 63%. Об этом глава Мордовии Владимир Волков заявил в ходе заседания Координационного совета по подготовке и проведению мундиаля, которое провел зампред правительства РФ Виталий Мутко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Волков подчеркнул, что времени до чемпионата остается немного, при этом почти все объекты мундиаля должны быть построены до конца 2017 года. Поэтому выполнение программы подготовки потребует максимальной отдачи и ответственности.

По словам руководителя региона, Мордовия продолжает наращивать темпы работ по всем направлениям. Активизировалось строительство пассажирского терминала аэропорта. Строятся гостиницы, дорожная сеть и другие объекты. Мутко отметил эффективную работу правительства республики даже в условиях «ограниченности в финансах».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июле текущего года ФАУ «Главгосэкспертиза России» одобрило скорректированный проект стадиона «Мордовия Арена» в Саранске, стоимость которого после корректировки снизилась на 50 млн рублей.

Оптимизация ранее принятых проектных решений потребовалась, в том числе, в связи с изменившимися экономическими условиями. С учетом корректировки, стоимость проекта составит 15,8 млрд рублей.Стадион будет располагаться на правом берегу реки Инсар. Помимо матчей чемпионата мира по футболу также арена будет использоваться для матчей международного уровня и чемпионата России.Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут проходить на 12 стадионах в 11 городах.

В Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» в рамках чемпионата пройдут четыре матча группового этапа — 16, 19, 25 и 28 июня.