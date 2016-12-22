Глава Калуги подвел итоги спартакиады работников горуправы

Калуга, , 18:08 — REGNUM Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и председатель правового комитета городского парламента Александр Одиночников 22 декабря приняли участие в подведении итогов 15-й спартакиады работников городской управы, организатором которой выступил благотворительный Фонд спортивных и оздоровительных программ. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги.

«Проведение спартакиады стало доброй традицией в нашем городе, с каждым годом спорт все больше входит в жизнь калужан и это отрадно видеть, — отметил Александр Иванов. — Городские власти активно поддерживают развитие физической культуры и спорта. От имени депутатов городской Думы выражаю благодарность организаторам спартакиады, ведь её целью является, в том числе и развитие детского спорта, что заслуживает поддержки и уважения».

Александр Одиночников поздравил лучшие команды и вручил победителям заслуженные награды.

«Сегодня мы вручали награды победителям в таких экзотичных видах спорта, как боулинг, петанк, рыбная ловля, стрельба из арбалета, — рассказал Одиночников. — Люди смогли попробовать абсолютно новые для себя виды спорта. Победители спартакиады получат сертификат, который позволяет приобрести спортивный инвентарь или оборудование и передать его в детские спортивные учреждения».