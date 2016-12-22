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Маротта рассказал о переговорах с «Зенитом» по Витселю

Спорт
Ранее ряд СМИ сообщил, что полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель, выступающий за санкт-петербургский «Зенит», в ближайшем будущем может подписать контракт с каталонской «Барселоной»

Рим, 22 Декабря 2016, 15:05 — REGNUM  Переговоры между туринским «Ювентусом» и санкт-петербургским «Зенитом» по трансферу полузащитника сборной Бельгии Акселя Витселя зашли в тупик. Об этом, как передает Calciomercato.com, сообщил генеральный менеджер итальянского клуба Джузеппе Маротта.

«В настоящее время переговоры зашли в тупик», — заявил Маротта.

Ранее ряд СМИ сообщил, что полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель, выступающий за санкт-петербургский «Зенит», в ближайшем будущем может подписать контракт с каталонской «Барселоной».

По данным изданий, «сине-гранатовые» не планируют покупать бельгийского игрока текущей зимой, но готовы сделать ему выгодное предложение о переходе следующим летом, когда истечет его контракт с петербургским клубом.

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