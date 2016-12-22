Хеккинг возглавил менхенгладбахскую «Боруссию»

«52-летний Хеккинг подписал в среду вечером (21 декабря) контракт с командой»

Мёнхенгладбах, Германия, , 14:29 — REGNUM Новым главным тренером немецкого футбольного клуба «Боруссия» из Менхенгладбаха назначен 52-летний специалист Дитер Хеккинг. Об этом сообщается на официальном сайте немецкой команды.

«52-летний Хеккинг подписал в среду вечером (21 декабря) контракт с командой, рассчитанный до июня 2019 года», — говорится в сообщении.

Напомним, что экс-тренер «Вольфсбурга» сменил на этом посту Андре Шуберта, уволенного из-за неудовлетворительных результатов команды.

После шестнадцати матчей чемпионата Германии менхенгладбахская «Боруссия» пока занимает в турнирной таблице четырнадцатое место, имея в активе 16 очков.

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