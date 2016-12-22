Песков: РФ отвергает обвинения WADA, но готова вместе бороться с допингом

В докладе Макларена говорится о вовлечении тысячи спортсменов из РФ в манипуляции с допинг-пробами

Москва, , 13:06 — REGNUM Российская сторона категорически отвергает обвинения в попустительстве употреблению допинга, однако готова сотрудничать с международными организациями для борьбы с ним. Об этом 22 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в основе второй части так называемого доклада Макларена, которая была опубликована 9 декабря, говорится о вовлечении более тысячи российских спортсменов в махинации с допинг-пробами. Речь идет о различных состязаниях в 30 видах спорта.

«Мы решительно отвергаем эти обвинения, но вместе с тем президент акцентировал необходимость полного взаимодействия с международными организациями и соответствующими структурами в прояснении этой ситуации и выстраивании эффективной новой системы по недопущению использования допинга», — заявил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после обнародования второй части доклада Макларена Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение о переносе чемпионата мира 2017 года из Сочи в немецкий город Кенигзее. Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило ему список с именами 31 российского биатлониста, якобы принимавшего допинг.