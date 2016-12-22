«Манчестер Сити» готов отпустить Насри в «Севилью»
«Французский полузащитник прекрасно показал себя в испанской команде»
Лондон, 22 Декабря 2016, 13:02 — REGNUM Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» хочет получить от руководства «Севильи» 21 млн фунтов за трансфер полузащитника Самира Насри, который в текущем сезоне выступает за испанский клуб на правах аренды. Об этом сообщает Daily Mail.
«Французский полузащитник прекрасно показал себя в испанской команде», — говорится в сообщении.
По данным издания, руководство «горожан» готово за 21 млн фунтов стерлингов расстаться с полузащитником Насри, трансферная стоимость которого оценивается примерно в 24 млн фунтов.
Отметим, что в текущем сезоне экс-игрок сборной Франции провел за испанский клуб 14 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал одну голевую передачу.
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