«Манчестер Сити» готов отпустить Насри в «Севилью»

«Французский полузащитник прекрасно показал себя в испанской команде»

Лондон, , 13:02 — REGNUM Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» хочет получить от руководства «Севильи» 21 млн фунтов за трансфер полузащитника Самира Насри, который в текущем сезоне выступает за испанский клуб на правах аренды. Об этом сообщает Daily Mail.

«Французский полузащитник прекрасно показал себя в испанской команде», — говорится в сообщении.

По данным издания, руководство «горожан» готово за 21 млн фунтов стерлингов расстаться с полузащитником Насри, трансферная стоимость которого оценивается примерно в 24 млн фунтов.

Отметим, что в текущем сезоне экс-игрок сборной Франции провел за испанский клуб 14 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал одну голевую передачу.