Газзаев предложил создать клуб семейного спорта

Только семейное воспитание может дать здоровье и патриотически настроенное поколение, считает Газзаев

Москва, , 06:32 — REGNUM Депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия») предложил Минспорта создать клуб семейного спорта, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Газзаева, министерству спорта нужно сконцентрироваться, прежде всего, на решении ключевой задачи — обеспечение здоровья нации.

«В рамках этой задачи можно рассмотреть возможность создания клуба семейного спорта, целью которого стала бы пропаганда здорового образа жизни среди широких слоев населения России и, как следствие, значительное увеличение количества семей, систематически занимающихся физкультурой и спортом», — считает Газзаев.

Только семейное воспитание может дать здоровье и патриотически настроенное поколение, уверен парламентарий.