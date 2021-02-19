Симферополь, , 18:11 — REGNUM Движение по Крымскому мосту возобновлено, пока только в сторону Краснодарского края, об этом сообщили в УГИБДД по Краснодарскому краю вечером 19 февраля.

Крымский мост © ИА REGNUM

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»На данный момент со стороны Крымского полуострова возобновлено движение автотранспорта в направлении Краснодарского края», — сообщили в УГИБДД региона (цитата по РИА Новости).

В то же время движение со стороны Краснодарского края в Крым пока закрыто, поскольку перекрыта трасса «Таврида».

Как сообщало ИА REGNUM, движение по Крымскому мосту было прервано утром 19 февраля из-за непогоды. Дважды ранее объявлялось о возобновлении движения, но затем мост снова закрывали.

Добавим, что в настоящее время трасса «Таврида» закрыта на отрезке от Белогорска до Керчи, крымские власти сообщили, что движение по Крымскому мосту откроется только после того, как будет расчищена «Таврида».

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