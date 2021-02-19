Оренбург, , 17:54 — REGNUM Ученики гимназии номер один Оренбурга из-за введённого карантина по норовирусу переходят на дистанционный формат обучения, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, с 19 февраля и до особого распоряжения гимназия закрыта в связи с массовым отравлением школьников.

В гимназии на сегодняшний день зафиксировано 16 случаев пищевого отравления, четыре человека госпитализированы.

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