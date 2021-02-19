Екатеринбург, , 17:50 — REGNUM Участницу религиозной секты «Ученики Иисуса Христа» отправили на принудительное лечение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Выявлено, что женщина истязала своего малолетнего ребёнка по призыву лидера общины. Гражданка признана виновной по ч. 3 ст. 239 УК РФ (участие в деятельности религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в материальной и иной зависимости от виновного) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

По итогам судебной психолого-психиатрической экспертизы признано, что у обвиняемой имеется хроническое психическое расстройство. Гражданка направлена на принудительное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, подобные приговоры были вынесены в отношении других участников секты и её руководительницы. Один из членов общины убил своего сына.

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