Екатеринбург, , 17:49 — REGNUM Суд признал виновным жителя Екатеринбурга, обвиняемым в убийстве своей матери и краже денег с её банковской карты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Выявлено, что гражданин на почве личной неприязни убил свою мать 1959-го года рождения, которая упрекала его в систематическом распитии алкоголя и отсутствии работы. Мужчина попытался избавиться от тела и скрыть следы преступления в земле рядом с коллективным садом. Также житель завладел банковской картой убитой и похитил с её счета деньги.

Мужчина признан виновным по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и п."г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершённая с банковского счета). «Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в следственном управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителя Ростовской области отправили в колонию за убийство собственной тёщи.

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