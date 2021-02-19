Калуга, , 17:52 — REGNUM 92 водителя, управляющие транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, были выявлены в январе 2021 года, сообщила 19 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.

В период с 1 января по 8 февраля на территории Калуги было зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и 46 человек получили ранения различной степени тяжести. С участием нетрезвых водителей и с признаками опьянения произошло пять ДТП, в которых пострадали семь человек. В этой связи Госавтоинспекцией продолжается практика проведения сплошных проверок. Так, с 20 по 23 февраля на территории областного центра будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которого сотрудники ГИБДД будут останавливать все транспортные средства без исключения на заранее выбранном участке дороги. Если от водителя автомобиля будет исходить запах алкоголя или его поведение не будет соответствовать обстановке, ему будет предложено пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости ‑ и на употребление наркотических веществ.

«За управление транспортом в состоянии опьянения либо отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения предусмотрено лишение права управления транспортным средством от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тыс. рублей. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования виновному лицу грозит не административное, а уголовное наказание. Максимальная санкция за данное преступление — лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет», — сказала Екатерина Линькова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге проходит полицейская операция «Нетрезвый водитель»