Петрозаводск, 19 февраля 2021, 17:48 — REGNUM Власти Карелии призвали переболевших коронавирусной инфекцией жителей региона стать донорами антиковидной плазмы, которая может дать шанс тяжелобольным пациентам с COVID-19. Сдать плазму можно в Республиканской станции переливания крови, предварительно записавшись. Об этом 19 февраля сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Жителей Карелии призвали стать донорами антиковидной плазмы
Жителей Карелии призвали стать донорами антиковидной плазмы
Пресс-служба минздрава Карелии.

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Потенциальными донорами антиковидной плазмы могут стать граждане в возрасте от 18 до 60 лет, переболевшие коронавирусной инфекцией или вакцинированные против COVID-19. После выздоровления должно пройти 120 дней, после вакцинирования — один месяц после второй прививки.

«Важно, что проводится исследование донорской крови на содержание антител к SARS-CoV-2, что позволит спрогнозировать эффективность плазмы конкретного донора. Принять окончательное решение о допуске к донации плазмы может только врач трансфузиолог», — отметил чиновник.

Желающим стать донорами антиковидной плазмы следует предварительно записаться по телефону Республиканской станции переливания крови 8−965−817−10−85 в рабочие дни с 13:00 до 15:00 часов.