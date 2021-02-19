Петрозаводск, , 17:48 — REGNUM Власти Карелии призвали переболевших коронавирусной инфекцией жителей региона стать донорами антиковидной плазмы, которая может дать шанс тяжелобольным пациентам с COVID-19. Сдать плазму можно в Республиканской станции переливания крови, предварительно записавшись. Об этом 19 февраля сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Жителей Карелии призвали стать донорами антиковидной плазмы Пресс-служба минздрава Карелии.

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Потенциальными донорами антиковидной плазмы могут стать граждане в возрасте от 18 до 60 лет, переболевшие коронавирусной инфекцией или вакцинированные против COVID-19. После выздоровления должно пройти 120 дней, после вакцинирования — один месяц после второй прививки.

«Важно, что проводится исследование донорской крови на содержание антител к SARS-CoV-2, что позволит спрогнозировать эффективность плазмы конкретного донора. Принять окончательное решение о допуске к донации плазмы может только врач трансфузиолог», — отметил чиновник.

Желающим стать донорами антиковидной плазмы следует предварительно записаться по телефону Республиканской станции переливания крови 8−965−817−10−85 в рабочие дни с 13:00 до 15:00 часов.