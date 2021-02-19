Москва, , 18:10 — REGNUM Депутата Московской городской думы Дмитрия Локтева исключили из КПРФ. Об этом на своей странице в Facebook написал его уже бывший коллега по партии, депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Парламентарий сообщает, что соответствующее решение было принято 18 февраля. При этом Ступин выражает сожаление по поводу принятого решения и сетует на то, что из партии исключают принципиальных с его точки зрения членов, оставляя при этом «соглашателей».

»Основная претензия к нему, озвученная в докладной записке, — голосовал против бюджета Москвы в 2019 году, когда горком рекомендовал проголосовать за или воздержаться», — описал причины Ступин.

Читайте ранее в этом сюжете: «Затевается грабительский бизнес» — депутат об идее платных дорог в Москве