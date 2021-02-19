Варшава, , 16:43 — REGNUM В рамках Дня польской науки, который с 2020 года отмечают в Польше 19 февраля, по всей территории республики будет проведено около сотни приуроченных к нему мероприятий. Об этом сообщила председатель польской научной ассоциации SPIN Алисия Харацкевич в интервью для Polskie Radio 24.

«Онлайн-игры, викторины, лекции от лучших польских ученых, популяризация достижений польской науки, научные опыты и эксперименты — всё это будет проведено для школьных и студенческих коллективов как в рамках занятий, так и во внеклассное время. К сожалению, львиная доля мероприятий будет проведена удаленно в связи с такой формой обучения. Однако будут и очные встречи с учеными, например, в Гдыне пройдет шоу экспериментов, вдохновленных открытиями ученого Игнация Мосьцицкого в области химии. А научный парк Torus в Цехануве представит выставку роботов», — сообщила Харацкевич.

Председатель научной ассоциации также сообщила, что Дни польской науки ежегодно будут использоваться для того, чтобы приблизить общество, особенно молодежь, к миру науки. «Наша задача — сделать мир науки более понятным и близким для общества», — подчеркнула она.

День польской науки учрежден в 2020 году. Датой ежегодного празднования было назначено 19 февраля в честь дня рождения Николая Коперника — выдающегося польского ученого в области астрономии.